Австралія та Соломонові Острови 25 листопада в Канберрі підписали договір, який підтверджує, що в тихоокеанській державі не буде іноземних військових баз.

Договір у Канберрі

Прем’єр-міністр Соломонових Островів Метью Вейл і прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе провели спільну пресконференцію після підписання Австралійсько-соломоновського договору. Як повідомляє The Japan Times, угоду розглядають як таку, що стримує Китай.

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Переговори сторін

Вейл прибув до австралійської столиці разом із 15 міністрами. Делегації обговорюють питання безпеки, інфраструктури, освіти й охорони здоров’я, а також офіційно оформили договір між Австралією та Соломоновими Островами.

Заява прем’єра Соломонових Островів

На пресконференції Вейл заявив, що Соломонові Острови «протягом кількох років були джерелом невизначеності та сумнівів у регіоні». «Ці дні минули», — додав він.

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