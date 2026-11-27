Збірна Австралії з крикету, ймовірно, не включить офспінера Натана Лайона до складу на перший тестовий матч проти Нової Зеландії, який відбудеться в Перті з 9 до 13 грудня. Натомість до заявки, як очікується, увійде 29-річний Корі Роккіччіолі, який ще не дебютував у тестовому крикеті, повідомляє BBC Sport.

15 років у складі збірної

Для Лайона можливе виключення зі складу стане суттєвою зміною: він був одним із ключових гравців австралійської команди протягом 15 років. На його рахунку 577 вікетів у тестах — це шостий результат в історії та другий серед австралійців після Шейна Ворна. Серед офспінерів більше вікетів має лише шрі-ланкієць Муттая Муралітаран.

Однак після травми литки, якої Лайон зазнав у другому матчі Ashes на лондонському «Лордсі» 2023 року, він мав проблеми з формою та фізичним станом. У серії Ashes 2025–2026 років спінер не зробив жодної подачі в першому тесті в Перті, не потрапив до складу на денному-нічному матчі в Брісбені, а в третьому тесті в Аделаїді зазнав травми, що достроково завершила для нього серію.

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Шанс для Роккіччіолі

Австралія останнім часом уже залишала Лайона поза стартовим складом, віддаючи перевагу додатковому швидкому боулеру. Роккіччіолі також грає на позиції офспінера та може додати команді варіантів у батингу: цього тижня він набрав 140 ранів за Західну Австралію в матчі Sheffield Shield проти Тасманії.

Австралія прийматиме Нову Зеландію в серії з чотирьох тестових матчів у грудні та січні. Лайон раніше заявляв, що хоче продовжити кар’єру, аби перемогти в гостьових тестових серіях в Індії та Англії, запланованих для Австралії у 2027 році.

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