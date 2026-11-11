Австралія не замінюватиме омбудсменів ABC і SBS зовнішнім органом — The Guardian

Уряд Австралії не планує ліквідовувати посади омбудсменів суспільних мовників ABC і SBS та передавати їхні повноваження зовнішньому наглядовому органу. Таку пропозицію висунула спецпосланниця з протидії антисемітизму Джилліан Сігал, повідомляє The Guardian.

У переліку оновлених пріоритетів, оприлюдненому в жовтні, Сігал запропонувала призначити зовнішнього незалежного омбудсмена. Він мав би стежити за висвітленням ABC і SBS війни в Газі та контролювати, чи дотримуються мовники власних стандартів точності й неупередженості. Спецпосланниця заявила, що частина єврейської громади вважає таке висвітлення однобічним і занепокоєна його можливим впливом на ставлення аудиторії до прихильників Ізраїлю.

Чинний механізм скарг

За даними видання, джерела в уряді наголосили, що в Австралії вже діє зовнішній незалежний регулятор — Australian Communications and Media Authority, або ACMA. Орган може розглядати скарги, якщо їх потрібно передати на вищий рівень після розгляду омбудсменами ABC чи SBS.

Представник федеральної міністерки комунікацій Аніки Веллс подякував Сігал за її роботу та заявив, що антисемітизму немає місця в Австралії. Водночас уряд може розглянути можливі зміни після отримання в середині грудня фінального звіту Королівської комісії з питань антисемітизму та соціальної згуртованості.

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Різні реакції на ініціативу

Співвиконавчий директор Виконавчої ради австралійського єврейства Алекс Ривчин підтримав пропозицію Сігал. На його думку, дієвий нагляд за матеріалами суспільних мовників можливий лише через зовнішню підзвітність.

Водночас Прогресивна єврейська рада Австралії назвала план «трампістським» і заявила, що він загрожує свободі слова та демократичним правам. Австралійська мережа захисту Палестини розкритикувала спроби ототожнювати легітимну критику Ізраїлю з антисемітизмом.

ABC раніше заявляла, що її процедура розгляду скарг є найбільш надійною та прозорою серед австралійських медіа. За твердженням організації ABC Alumni Limited, з жовтня 2023 року омбудсмен ABC задовольнив чотири з тисяч скарг щодо упередженості або неточності матеріалів про Близький Схід, а ACMA не підтримало жодної скарги, переданої незадоволеними заявниками.

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