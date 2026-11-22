Збірна Австралії з регбі перемогла Уельс із рахунком 29:26 у матчі Nations Championship у Кардіффі, Велика Британія, та здобула путівку до гри за п’яте місце. Уельська команда зазнала сьомої поразки у 12 тестових матчах цього року, повідомляє Channel NewsAsia.

Перевага Австралії до перерви

Австралійці завершили перший тайм із перевагою 12:7. Спроби занесли Таніела Тупоу та Брендон Паенга-Амоса. Після перерви за Австралію також відзначилися Макс Йоргенсен і Лен Ікітау, а Картер Гордон реалізував штрафний удар на 74-й хвилині.

Ця перемога перервала серію Wallabies із чотирьох поразок. Австралія випередила Аргентину й посіла третю позицію серед команд Південної півкулі. Наступної суботи команда зіграє з Ірландією на стадіоні «Твікенем» у матчі за п’яте місце.

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Уельс ненадовго вийшов уперед

Капітан Уельсу Деві Лейк оформив дві спроби після молів — по одній у кожному таймі. На 55-й хвилині Блер Мюррей завершив атаку господарів спробою, яка ненадовго вивела Уельс уперед — 21:19.

Австралійцям скасували спробу Аллана Алаалатоа через гру вперед, однак на 64-й хвилині Ікітау заніс м’яч після 24 фаз атаки. За дві хвилини до завершення матчу запасний хукер Уельсу Раян Еліас заніс четверту спробу команди, але господарям не вдалося провести вирішальну атаку: їхній наступ завершився грою вперед. Уельс зіграє з Японією в Лондоні у матчі за дев’яте місце.

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