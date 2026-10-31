Австралія обмежила закупівлі мерчу після витрат 3,4 млн доларів — ABC News Australia

Уряд Австралії запровадив обмеження на закупівлю рекламної продукції федеральними установами за гроші платників податків. Від липня агентствам заборонено купувати такі товари без окремого дозволу, повідомляє ABC News.

Нові правила передбачають винятки, зокрема для товарів, які продають із прибутком або які вважають критично необхідними для досягнення цілей державної політики. Установи також мають оприлюднювати відомості про витрати на рекламну продукцію у своїх річних звітах.

Витрати державних установ

За даними, наданими Сенату, федеральні департаменти, агентства, незалежні органи влади та регулятори витратили на брендовані й рекламні товари понад 3,4 млн доларів у 2025–26 фінансовому році. Серед придбаних речей були антистресові м’ячики, презервативи, солодощі, сумки-шопери, ручки та шапки.

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Найбільше витратив Департамент оборони Австралії — понад 1,4 млн доларів. Кошти спрямували, зокрема, на подарунки для іноземних військових і високопосадовців, а також на матеріали для рекрутингових заходів, ярмарків вакансій і днів відкритих дверей на базах.

Кампанії охорони здоров’я та перепис

Департамент охорони здоров’я витратив близько 383 тис. доларів, зокрема закупив 40 тис. презервативів і 7 тис. брендованих футлярів для них у межах кампанії з профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом. Для кампанії проти вейпінгу також придбали 5 тис. антистресових м’ячиків, 5 тис. упаковок м’ятних цукерок і 220 йо-йо з відповідними повідомленнями.

Австралійське бюро статистики витратило 176 тис. доларів, переважно на матеріали для перепису населення: шапки, мініфутбольні м’ячі AFL, шкарпетки, багаторазові сумки, олівці, ручки та значки. Австралійська федеральна поліція повідомила про витрати понад 251 тис. доларів на стандартизовані рекламні матеріали для ярмарків вакансій і кар’єрних виставок.

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