Австралія оновлює базу Капука за 846,9 млн доларів — ABC News Australia

В Австралії розпочали реконструкцію казарм Блеймі на армійській базі Капука в Новому Південному Уельсі вартістю 846,9 млн доларів. Старі споруди демонтують і зведуть заново, а частину матеріалів із них використають повторно, щоб зберегти історичний характер бази. Як повідомляє ABC News Australia, базову військову підготовку в Капуці пройшли понад 300 тисяч новобранців Австралійської армії.

Матеріали старих будівель використають повторно

Операційний офіцер майор Девід Адамс, який шість разів проходив службу в Капуці, заявив, що оновлення має поєднати збереження військової історії з потребами майбутніх поколінь солдатів. За його словами, під час демонтажу будівель зберігатимуть, зокрема, цеглу, аби підтримати зв’язок між нинішніми рекрутами та тими, хто проходив підготовку раніше.

Адамс вступив до війська у листопаді 1994 року. Тоді його взвод був найбільшим у казармах Блеймі з 1965 року — періоду активного набору військовослужбовців під час В’єтнамської війни. Він зазначив, що пройшов у Капуці шлях від рекрута до операційного офіцера.

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75 років підготовки солдатів

Реконструкція збігається з відзначенням 75-річчя підготовки військових на базі, яку називають домом солдата. Рекрут Ендрю Інгем, який завершив восьмий тиждень базового навчання, розповів, що фотографії військових попередніх поколінь у казармах дають новоприбулим відчуття причетності до спільної історії.

Капітан Кіран Гебріел наголосив на зв’язку бази з громадою Вагга-Вагги. За словами майора Адамса, жителі регіону Ріверіна працювали на базі водіями, кухарями, клерками та працівниками з догляду за територією. Водночас рекрутів залучали до гасіння пожеж і спорудження піщаних дамб під час повеней.

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