Австралія отримала перші два з 13 додаткових морських вертольотів Sikorsky MH-60R Seahawk для Королівського австралійського флоту. Машини доправили на базу HMAS Albatross поблизу міста Новра в штаті Новий Південний Уельс, повідомляє Breaking Defense.

Постачання до 2028 року

Це перша пара з партії, замовленої Канберрою у 2022 році в межах проєкту SEA9100 Phase 1. Закупівля передбачає 12 додаткових MH-60R, а ще один вертоліт придбали на заміну машині, втраченої у 2021 році під час спроби посадки на борт есмінця HMAS Brisbane у Філіппінському морі.

За даними Sikorsky Australia, після надходження всіх літальних апаратів до початку 2028 року флот Seahawk Королівського австралійського флоту зросте з 23 до 36 вертольотів. Контракт Foreign Military Sales на закупівлю перших 12 машин вартістю 503 млн доларів було укладено в серпні 2022 року.

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До введення в експлуатацію

Перші два вертольоти пройшли льотні випробування у США, після чого їх перевезли до Австралії. Перед введенням в експлуатацію вони мають пройти модифікації відповідно до вимог Королівського австралійського флоту. Віцепрем’єр і міністр оборони Річард Марлз заявив, що початок служби цих машин очікується у квітні 2027 року.

MH-60R призначені насамперед для боротьби з підводними човнами та надводними кораблями. Вони також можуть виконувати розвідувальні, спостережні, пошуково-рятувальні, ударні й логістичні завдання. Вертольоти оснащені сенсорним комплексом, легкими торпедами Mark 54 та ракетами класу «повітря — поверхня» Hellfire.

У Міністерстві оборони Австралії заявили, що розширення вертолітного парку посилить здатність австралійських сил діяти у складних морських умовах, захищати морські підходи до країни та підтримувати регіональну безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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