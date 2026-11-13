Австралія переглядає запропоновані обмеження для бекпекерів — ABC News Australia

Уряд Австралії переглядає запропоновані обмеження для учасників програми робочих канікул на тлі зростання кількості громадян Великої Британії, які приїжджають до країни. Міністр внутрішніх справ Тоні Берк заявив, що Австралія має знайти спосіб скоротити кількість британських бекпекерів, які прибувають і залишаються в країні за умовами угоди про вільну торгівлю.

Як повідомляє ABC News Australia, угода, запроваджена у 2023 році, дає громадянам Великої Британії можливість проживати в Австралії до трьох років без спеціальних вимог щодо працевлаштування. За даними Міністерства внутрішніх справ, кількість британських учасників програми робочих канікул зросла з 47 238 у 2023/24 році до 79 412 у 2024/25 році.

Умови для британців

У серпні прем’єр-міністр Ентоні Албанезе відкинув запровадження для британських бекпекерів вимог щодо роботи в регіонах. Такі вимоги діють для інших учасників програми, які хочуть продовжити візу після перших 12 місяців перебування.

Берк зазначив, що переговори з Великою Британією тривають. За його словами, Австралія може зробити ці правила більш прийнятними та такими, що відповідатимуть національним інтересам, не зачіпаючи інших положень угоди про вільну торгівлю.

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Можливе відтермінування жеребкування

Уряд також пропонував запровадити систему жеребкування для небританських учасників програми, які прагнуть залишитися в країні на другий або третій рік. Газета The Australian повідомила, що влада розглядає можливість відкласти запуск системи до початку наступного року після застережень представників сільського господарства, туризму та готельно-ресторанної сфери.

За інформацією видання, уряд може підвищити ліміт віз на третій рік із запропонованих 5 000 до 20 000. Чинний ліміт становить 31 000 віз. Також розглядають довші вимоги щодо роботи в регіонах. Берк заявив, що загальні параметри скорочення кількості учасників програми не зміняться, однак влада готова коригувати механізм запровадження правил.

Генеральний директор Австралійської торгово-промислової палати Ендрю Маккеллар закликав уряд швидко ухвалити рішення, оскільки регіональні підприємства залежать від працівників за програмою робочих канікул. У серпні уряд призупинив приймання заяв на такі візи від громадян 24 країн. Берк повідомив, що влада близька до розв’язання цього питання.

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