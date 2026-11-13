Австралія перемогла Англію в ODI, Бірдман взяв 6 вікетів у дебюті — Sky Sports News

Збірна Австралії перемогла Англію з перевагою у сім вікетів у першому матчі серії ODI в Перті, Австралія. Дебютант господарів Малі Бірдман взяв шість вікетів за 24 рани, а команда завершила погоню з результатом 132-3 за 23 овери і 3 м'ячі. Про це повідомляє Sky Sports News.

Рекордний дебют Бірдмана

21-річний швидкий боулер Бірдман завершив матч із показником 6-24 за 7 оверів і 4 м'ячі. Це найкращий результат австралійського гравця в дебютному матчі ODI: він перевершив показник Тоні Додемайда, який 1988 року взяв 5-31 у грі проти Шрі-Ланки.

Англія, яка першою вийшла відбивати після програного жеребкування, вибула за 131 рану за 33 овери і 4 м'ячі. Найбільше для гостей набрав Гас Аткінсон — 29 ран без вибивання з 32 м'ячів. Вілл Джекс і Том Бантон здобули по 25 ран, а Джо Рут, для якого це був 200-й матч ODI, — 17.

Бірдман узяв вікети Гаррі Брука, Рута, Джордана Кокса, Сема Каррана, Ліама Доусона та Джофри Арчера. Спенсер Джонсон узяв ще три вікети за 42 рани, а Ксав'єр Бартлетт — один за 46.

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Марш набрав півсотні

Під час погоні Австралія втратила Тревіса Геда вже на другому овері, однак виконувач обов'язків капітана Мітчелл Марш набрав 50 ран із 30 м'ячів. Його півсотня включала чотири шістки та чотири четвірки. Купер Конноллі додав 27 ран, а Метт Реншоу завершив матч із 26 ранами без вибивання.

Марш очолює Австралію в цій серії з трьох матчів замість Пета Каммінса, якому надали відпочинок. Також австралійці грали без Мітчелла Старка та Джоша Гейзелвуда, а Англії через травми недоступні Джейкоб Бетелл, Джос Баттлер і Джош Тонг.

Другий матч ODI відбудеться в Аделаїді 15 листопада, а третій — 18 листопада в Гобарті.

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