Австралія планує продати казарми Вікторія в Сіднеї — ABC News Australia

Федеральний уряд Австралії планує продати історичні казарми Вікторія в сіднейському районі Паддінгтон. Об’єкт, який понад століття був діючою базою австралійської армії, внесли до переліку 67 недостатньо використовуваних або порожніх оборонних об’єктів, призначених для продажу, повідомляє ABC News.

Відставний полковник Грем Флітон, голова Фонду Музею армії Нового Південного Уельсу, назвав це рішення «незбагненним». За його словами, казарми є «родовим домом армії». Продаж також критикували колишні прем’єр-міністри Пол Кітінг і Джон Говард, прем’єр Нового Південного Уельсу Кріс Міннс та лідер австралійських «зелених» Девід Шубрідж.

Переїзд персоналу

Нині на території казарм перебувають близько 500 осіб, зокрема представники армійських командувань і допоміжних підрозділів. Там також є офісні приміщення, житло для персоналу, майданчик для підготовки кадетів і Музей армії Нового Південного Уельсу.

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За даними джерел ABC News у сфері оборони, персонал уже пакує речі, а повністю звільнити територію планують до Різдва. Більшість людей мають перевести до казарм у Рендвіку, інших тимчасово розмістять у Defence Plaza Sydney — офісній вежі в центральному діловому районі міста. Пам’ятні предмети, зокрема трофеї, кубки та знаки розрізнення з офіцерських і сержантських їдалень, зберігають в іншому місці.

Витрати та охорона спадщини

Міністр оборони Річард Марлз заявив, що утримання казарм як оборонного об’єкта коштувало б 200 млн австралійських доларів протягом наступного десятиліття. Продаж усіх 67 об’єктів, за оцінкою уряду, може принести до 3 млрд австралійських доларів.

Казарми Вікторія заснували 1840 року, а головний комплекс завершили у 1848-му. Комплекс площею 13 гектарів, значною мірою збудований із місцевого пісковику, має 12 позицій у Списку спадщини Співдружності. Майбутній власник повинен буде враховувати вимоги щодо збереження історичних елементів і адаптивного використання будівель. Майбутнє розташування Музею армії Нового Південного Уельсу поки не визначене.

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