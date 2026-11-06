Австралія повернула Ікітау і перевела Суаалії на фланг — Channel NewsAsia

Збірна Австралії з регбі повернула Лена Ікітау до стартового складу та перевела Джозефа-Аукусо Суаалії на фланг перед недільним матчем Nations Championship проти Англії на стадіоні «Твікенгем» у Лондоні, Велика Британія. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Зміни у складі Австралії

Ікітау пропустив жовтневий матч Кубка Бледіслоу проти Нової Зеландії в Сіднеї, оскільки проходив протоколи після струсу мозку. У тій грі Суаалії виступав у центрі, а на матч з Англією його заявили на фланг.

Фланкер Фрейзер Макрайт проведе 50-й матч за національну команду та вийде у стартовому складі. Роб Валетіні розпочне гру на лаві запасних, а Джеремі Вільямс перейде з позиції гравця другої лінії на позицію фланкера закритого боку.

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Ротація в лініях

Джош Кенгем, який виходив на заміну в поєдинку з Новою Зеландією 17 жовтня, зіграє у другій лінії разом із Лукханом Салакая-Лото. У тому матчі Австралія поступилася All Blacks з рахунком 21:43.

У першій лінії Ангус Белл вийде на позиції лівого стовпа, а Біллі Поллард зіграє хукера. Джош Нессер і Ейдан Росс не потрапили до стартового складу. До заявки на матч також не увійшов 37-річний універсальний гравець задньої лінії Куртлі Біл, який востаннє грав тестовий матч п'ять років тому.

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