Австралія повернула Китаю дві реліквії часів династії Північна Сун — ECNS

Національна галерея Австралії передала Національному управлінню культурної спадщини Китаю дві китайські культурні цінності часів династії Північної Сун. За повідомленням ECNS, церемонія відбулася в Канберрі 28 жовтня о 14:52 за місцевим часом.

Голови статуй посадовців

Передані предмети — голова статуї військового посадовця та голова статуї цивільного посадовця. Обидва вироби датуються періодом династії Північної Сун, що існувала у 960–1127 роках.

Національна галерея Австралії повідомила, що обидві голови виготовлені з вапняку. Вони походять із провінції Хенань у центральній частині Китаю.

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Розміри предметів

Голова статуї військового посадовця має висоту 68 сантиметрів і важить 132 кілограми. Голова статуї цивільного посадовця заввишки 70 сантиметрів, її вага становить 223 кілограми.

Передачу провели Національна галерея Австралії та Національне управління культурної спадщини Китаю.

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