Австралія повернула Саутвелл до старту на фінал Кубка світу — ABC News Australia

В Австралії оголосили чоловічий і жіночий склади на фінали Кубка світу з регбі-ліги проти Нової Зеландії. Матчі відбудуться цієї неділі на стадіоні «Ленг Парк» у Брісбені. До стартового складу жіночої збірної Австралії Jillaroos на позицію файв-ейта повернули Джессі Саутвелл, тоді як Джоселін Келлегер не увійшла до основної 17-ки.

Зміна у складі Jillaroos

Як повідомляє ABC News, Саутвелл зіграє в парі з Таррін Ейкен. Келлегер провела три з чотирьох переможних матчів Австралії на турнірі та стала найкращою гравчинею матчу проти Самоа, який завершився з рахунком 40:0. На фінал її включили до заявки під 21-м номером.

У грі з Вельсом, яку Австралія виграла 124:6, Саутвелл набрала 44 очки: занесла одну спробу та реалізувала 20 із 21 удару. До складу Jillaroos на позиції вінгера також увійшла Джеймі Чепмен, хоча в півфіналі проти Фіджі вона достроково залишила поле через проблему з підколінним сухожиллям. Жіноча збірна Нової Зеландії зберегла той самий склад із 17 гравчинь, який у півфіналі переміг Самоа 32:0.

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Склади чоловічих команд

Чоловіча збірна Нової Зеландії повернула до стартового складу вінгера Роналдо Мулітало, який відбув одноматчеву дискваліфікацію після вилучення за плечовий захват у матчі з Фіджі. Йому поступився місцем Чарнзе Ніколл-Клокстад, який заніс спробу в півфіналі проти Тонги.

Австралійські Kangaroos залишили без змін склад, який переміг Самоа 44:12. Латрелла Мітчелла та Сема Вокера внесли до заявки під 18-м і 19-м номерами відповідно. Тренер Кевін Волтерс обрав Бредмана Беста на позицію лівого центру та Тома Дірдена під сьомим номером.

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