Австралія представила рекомендації щодо ШІ на роботі — The Guardian

Уряд Австралії представив рекомендації для роботодавців щодо впровадження штучного інтелекту на робочих місцях. Міністерка трудових відносин Аманда Рішворт заявила, що компанії мають пояснювати працівникам, як автоматизація вплине на їхні посади, та надавати можливості перейти на нові ролі. Про це повідомляє The Guardian.

Можливості та ризики автоматизації

Посібник із найкращих практик описує потенційні переваги ширшого використання ШІ: підвищення продуктивності, якості послуг і прибутковості бізнесу. Для працівників це, за документом, може означати вищі зарплати, коротший і гнучкіший робочий час або змістовнішу працю.

Водночас у рекомендаціях перелічено ризики: надмірне спостереження за працівниками, проблеми з графіками, посилення або нереалістичність вимог до продуктивності та можливу дискримінацію. Автори документа зазначають, що після автоматизації базових завдань працівникам можуть залишатися складніші й інтенсивніші функції, а роботодавці можуть активніше використовувати інструменти моніторингу для оцінки результатів роботи.

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Найвразливіші групи та скорочення штатів

Урядовий посібник попереджає про непропорційний вплив ШІ на молодших і старших працівників, представників корінних народів Австралії, жінок та людей з інвалідністю. Особливу увагу в документі приділено початковим посадам, які можуть стати першими кандидатами на автоматизацію.

Рішворт заявила, що впровадження технологій без належних консультацій із персоналом здатне навіть збільшити навантаження, якщо працівникам доведеться виконувати додаткові дії для роботи з новими системами. За її словами, працівники потребують підтримки для набуття нових навичок і розуміння того, чи матимуть вони частку переваг від зростання продуктивності.

Публікація рекомендацій відбулася на тлі скорочень у великих австралійських компаніях, частково пов’язаних із розвитком ШІ. Qantas оголосила про 850 скорочень у фінансовому секторі, HR і маркетингу, NAB — про втрату 2500 робочих місць, а Canva — про звільнення 1200 працівників. Резервний банк Австралії водночас заявив, що поки бачить небагато доказів суттєвого впливу ШІ на ринок праці, хоча помітив попередні ознаки змін для клерків, програмістів і працівників кол-центрів.

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