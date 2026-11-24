В Австралії технологічним компаніям, зокрема Google і Meta, можуть загрожувати штрафи до 5% їхнього глобального виторгу за порушення вимог законопроєкту про безпеку в інтернеті. Про це 24 листопада заявила міністерка комунікацій Аніка Веллс, повідомляє Channel NewsAsia.

Нові санкції для платформ

Зміни стосуються запропонованих правил Digital Duty of Care, які зобов'язують компанії завчасно виявляти та запобігати потенційній шкоді для користувачів. Раніше законопроєкт передбачав максимальний штраф у 109 млн австралійських доларів, або близько 72,16 млн доларів США.

За словами Веллс, лівоцентристський уряд досяг домовленості з партією Зелених, щоб забезпечити проходження документа через Сенат. Вона заявила, що реформу планують ухвалити в парламенті цього тижня.

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Право на позови

Оновлена версія законопроєкту також має надати австралійцям право подавати позови проти платформ за порушення обов'язку належної обачності. Вона також має розширити повноваження інтернет-регулятора щодо видалення матеріалів nudify.

«Це масштабна реформа, це термінова реформа, і ми забезпечимо її для австралійців у парламенті цього тижня», — сказала Веллс.

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