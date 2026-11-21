Збірна Австралії з крикету перемогла Англію з різницею у три вікети в першому матчі серії T20 у Мельбурні, Австралія. Господарі набрали необхідні 188 ранів за один м’яч до завершення гри, здійснивши рекордну для міжнародних матчів T20 погоню на стадіоні MCG, повідомляє Sky Sports News.

Брук набрав 68 ранів за 25 м’ячів

Австралія відправила Англію бити першою, і гості розпочали невдало: Філ Солт вибув уже після першого м’яча, а Анерін Дональд набрав 10 ранів. Капітан Англії Гаррі Брук скористався помилками суперника: його не змогли зловити на двох ранніх моментах. Брук набрав 68 ранів за 25 м’ячів, виконав шість шісток, а півстоліття оформив за 20 м’ячів.

Разом із Томом Бентоном, який набрав 39 ранів за 22 м’ячі, Брук сформував партнерство у 107 ранів за третій вікет. Після 10 оверів Англія мала 119 ранів за чотири вікети, однак за останні 10 оверів додала лише 68. Підсумковий результат гостей — 187 ранів за дев’ять вікетів. Джордан Кокс набрав 27 ранів, Сем Карран — 21.

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Чаудгарі та Едвардс забезпечили перемогу

Австралія втратила Джейка Фрейзера-Макгерка вже в першому овері. Сем Гарпер прискорив відповідь господарів, набравши 32 рани за 15 м’ячів, а капітан Мітч Марш додав 37 ранів за 32 м’ячі. Нікгіл Чаудгарі, який раніше допоміг команді повернутися у гру боулінгом, став найрезультативнішим у складі Австралії — 68 ранів за 38 м’ячів.

Коли Чаудгарі вибув, австралійцям залишалося набрати 20 ранів за два останні овери, маючи сім втрачених вікетів. Джек Едвардс завершив матч із 25 ранами без вибуття за 11 м’ячів: він виконав дві важливі шістки, а переможний результат приніс ударом до межі поля. Австралія повела 1:0 у серії з п’яти матчів.

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