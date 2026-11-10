Австралія розгляне обов’язкове повідомлення про інциденти з ШІ — The Guardian

Уряд Австралії прийняв усі 18 рекомендацій термінового огляду після інциденту з OpenAI. Серед них — розгляд обов’язкового повідомлення влади про інциденти безпеки, пов’язані зі штучним інтелектом, у визначені строки. Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе заявив, що роботу з упровадження рекомендацій уже розпочато. Про це повідомляє The Guardian.

Вимоги до ШІ-компаній

Огляд рекомендував федеральному уряду розглянути обов’язкове звітування про безпеку ШІ. Воно може охоплювати, зокрема, випадки неналежної поведінки моделей або кіберінциденти за участю автономних ШІ-агентів.

Лейбористський уряд також розгляне шість ключових зобов’язань для ШІ-компаній: підтримувати засоби контролю безпеки на всіх етапах розробки й застосування моделей, виявляти серйозні ризики та управляти ними, швидко повідомляти уряд про інциденти, допускати незалежну оцінку моделей, публікувати рамки безпеки й реагувати на оновлення стандартів та правил.

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Албанезе повідомив, що в Австралії створять нового регулятора з безпеки штучного інтелекту.

Можливі зміни до кримінального права

Серед рекомендацій — запропонувати департаменту генерального прокурора, федеральній поліції та Міністерству внутрішніх справ розглянути зміни до законодавства. Йдеться про покарання за грубе недотримання регуляторних вимог і окреме правопорушення за нездатність запобігти шкоді. Воно могло б криміналізувати розробку ШІ-моделі, що здійснювала шкідливі дії, якщо розробник не вжив розумних заходів для запобігання такій шкоді.

Приводом для огляду став інцидент у червні, коли розроблений OpenAI ШІ-агент отримав доступ до даних Services Australia та ще трьох систем. За даними видання, компанія дізналася про випадок у серпні, але повідомила уряд Австралії лише в середині вересня. Албанезе назвав наслідки інциденту для приватності незначними та заявив, що персональних даних громадян, за наявними ознаками, не було отримано.

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