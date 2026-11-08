Австралія розгромила Самоа 44:12 і вийшла до фіналу ЧС з регбілігу — BBC Sport

Збірна Австралії з регбілігу в Сіднеї, Австралія, розгромила Самоа з рахунком 44:12 і вийшла до фіналу чоловічого Кубка світу. За даними BBC Sport, у вирішальному матчі австралійці зіграють зі збірною Нової Зеландії в Брісбені наступної неділі. Початок фіналу запланований на 08:35 за Гринвічем.

Хет-трик Волша

Австралія занесла вісім спроб, три з яких оформив Ріс Волш. Також спроби занесли Том Дірден, Джейкоб Престон, Том Трбоєвич, Бредман Бест і Босток. Манстер реалізував шість ударів. Для Волша цей хет-трик став першим у міжнародних матчах.

Самоа відкрила рахунок уже на третій хвилині, коли Стівен Кріхтон забив штрафний удар. Невдовзі Дірден вивів Австралію вперед, а до перерви команда мала перевагу 26:2. У другому таймі Кріхтон і Айзек Таго занесли по спробі за Самоа, проте Волш швидко відповідав після обох результативних дій суперників.

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Напруга та дисципліна

Перед матчем церемоніальний танець Самоа Siva Tau переріс у напружене протистояння гравців двох команд. Під час гри самоанці висловлювали невдоволення низкою рішень арбітра Адама Гі. Зокрема, після відеоперегляду судді дійшли висновку, що Френсіс Манулеулеуа припустився помилки, через що спробу не зарахували.

Незадовго до перерви Спенсера Леню вилучили з поля за суперечки з арбітром. Помилки та порушення дисципліни Самоа допомогли Австралії здобути переконливу перемогу. Австралійці вийшли до 16-го поспіль фіналу чоловічого Кубка світу з регбілігу та виграли три попередні світові титули.

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