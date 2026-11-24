У Каррарі, Австралія, збірна Австралії виграла жеребкування та вирішила першою відбивати у другому матчі Twenty20 проти Англії. За даними Sky Sports News, на момент оновлення рахунку австралійці набрали одне очко без втрати вікета після 0,1 овера.

Перший м’яч інінгу

Капітан Австралії Марш набрав одне очко з одного м’яча та залишався на полі. Фрейзер-Макгерк ще не зіграв жодного м’яча. Колс провів 0,1 овера, пропустив одне очко та не взяв вікет. До завершення 20-оверного першого інінгу Австралії залишалося 19,5 овера.

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Серед гравців Австралії, які ще не виходили відбивати, у скоркарді вказані Гарпер, Чаудхарі, Девід, Шоу, Едвардс, Девіс, Дваршуїс, Зампа та Мередіт.

Стадіон і арбітри

Матч проходить на стадіоні People First Stadium у Каррарі. Польовими арбітрами призначені Донован Кох і Шон Гейг, відеоарбітром — Сем Ногайскі. Матч-рефері — Джавгал Шрінат, резервний арбітр — Філліп Гіллеспі.

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