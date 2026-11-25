Австралія ухвалила закон Digital Duty of Care, який зобов’язує інтернет-компанії проактивно протидіяти шкідливому контенту та функціям на своїх сервісах. За порушення платформам загрожують штрафи до 5% їхнього глобального обороту або 109 млн австралійських доларів — залежно від того, яка сума є більшою.

Як повідомляє Channel NewsAsia, закон набуде чинності через рік. Він має замінити низку окремих кодексів поведінки в інтернеті єдиним законодавчим механізмом, який покладає на платформи відповідальність за безпеку користувачів в Австралії.

Відповідальність платформ

Міністерка комунікацій Аніка Веллс назвала Digital Duty of Care знаковою реформою у сфері безпеки. За її словами, великі технологічні компанії відповідатимуть за безпеку австралійців на своїх платформах.

Нові правила, зокрема, забороняють контент, що заохочує або підтримує вороже ставлення до жінок чи гендерної рівності. Також під заборону підпадає контент, який прославляє злочини, заохочує небезпечні трюки або інші вкрай шкідливі практики.

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Критика з боку індустрії

Технологічні компанії загалом підтримали мету уряду щодо захисту дітей і зменшення кількості шкідливого контенту, проте більшість виступала проти законопроєкту. Представники індустрії вказували, що посадовці отримають певну свободу розсуду у визначенні того, який контент вважати шкідливим.

Галузева група DIGI, що представляє інтернет-компанії, заявила про нечіткість нових норм. Її тимчасова керівниця Дженні Даксбері також висловила занепокоєння щодо повноважень регулятора створювати анонімні облікові записи для перевірки платформ і отримувати інформацію про використання онлайн-сервісів, назвавши це ризиком для приватності.

Закон став черговим кроком Австралії в посиленні регулювання великих технологічних компаній. У 2025 році країна першою у світі запровадила заборону на користування соціальними мережами для осіб віком до 16 років.

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