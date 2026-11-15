Австралія вчетверте поспіль виграла Кубок світу з регбіліг — Sky Sports News

Збірна Австралії перемогла Нову Зеландію з рахунком 32:12 у фіналі чоловічого Кубка світу з регбіліг та вчетверте поспіль стала чемпіоном світу. Про це повідомляє Sky Sports.

Швидкий старт Австралії

Австралійці відкрили рахунок уже впродовж перших трьох хвилин гри: спробу заніс Ліам Мартін. У першому таймі команда записала до активу чотири спроби. Джек Босток відзначився до 20-ї хвилини, а Бредман Бест заніс м'яч у залікову зону приблизно за 10 хвилин до перерви.

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Фулбек Ріс Волш активно діяв в атаці та створював проблеми обороні суперника. Мартін і Том Трбоєвич занесли спроби по різні боки від перерви.

Дві спроби Бостока

Нова Зеландія відповіла спробою Айзеї Папалії, але цього виявилося замало. За три хвилини до фінального свистка Босток оформив другу спробу в матчі, завершивши перемогу Австралії з рахунком 32:12.

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