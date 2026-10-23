Австралія виділить Східному Тимору A$62 млн у межах оборонної угоди — Taipei Times

Австралія та Східний Тимор підписали в Ділі оборонну угоду, за якою Канберра надасть A$62 млн (US$43,5 млн) на кібербезпеку, морську безпеку, інфраструктуру, підготовку та реагування на стихійні лиха. Документ підписали міністр оборони Австралії Річард Марлз і прем’єр-міністр Східного Тимору Шанана Гужман, повідомляє Taipei Times.

Більше навчань і поліцейські судна

За словами Марлза, угода істотно збільшить кількість спільних оборонних навчань. Австралійський міністр також повідомив, що його країна передасть Східному Тимору ще три поліцейські судна.

Марлз заявив журналістам у столиці Східного Тимору, що настав час зміцнювати дружбу та родинні зв’язки між державами. Австралія є найбільшим партнером Східного Тимору у сферах оборони та безпеки.

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Гужман заявив, що домовленість допоможе Східному Тимору протидіяти організованій злочинності та незаконному вилову риби.

Безпековий контекст регіону

Канберра висловлювала занепокоєння швидким розширенням військово-морських сил Китаю та присутністю китайської поліції в кількох тихоокеанських острівних державах. Австралія уклала низку оборонних і економічних домовленостей із Вануату, Фіджі та Папуа Новою Гвінеєю, прагнучи обмежити роль Китаю у сфері регіональної безпеки.

Експерт Австралійського національного коледжу безпеки Юен Грем зазначив, що Східний Тимор має ключове значення для безпеки північних підступів до Австралії. У серпні міністр оборони Китаю Дун Цзюнь зустрічався з керівництвом Східного Тимору в Ділі та запропонував вивести військові зв’язки між країнами на новий рівень, заявляв Пекін.

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