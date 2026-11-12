Австралія відкрила центр протидії онлайн-екстремізму за $76 млн — ABC News Australia

В Австралії у Сіднеї відкрили Counter Terrorism Online Centre — перший спеціалізований центр для протидії онлайн-екстремізму. На федеральний проєкт виділили $76 млн. Центр об’єднає Австралійську федеральну поліцію та Австралійську службу безпеки й розвідки ASIO для виявлення в інтернеті молодих людей, які перебувають у групі ризику, та запобігання їхньому залученню до терористичної діяльності, повідомляє ABC News Australia.

Робота в онлайн-просторі

Міністр внутрішніх справ Тоні Берк заявив, що контртерористичні структури країни розширюють можливості протидії екстремістам із фізичних зустрічей на онлайн-чати. За його словами, радикально налаштовані люди дедалі частіше шукають молодь не лише у звичайних соцмережах, а й на ігрових платформах, зокрема Discord і Roblox.

Берк розповів, що ті, хто прагне поширювати екстремізм, можуть видавати себе за молодших людей, грати з підлітками, вибудовувати з ними довіру, а потім схиляти їх до радикалізації. За даними ASIO, нещодавно в Австралії виявили сервер Discord із понад тисячею учасників, який зовні здавався нешкідливим, але був середовищем для націоналістичної, расистської та інцел-ідеології.

Коли один з австралійських користувачів почав говорити про вогнепальну зброю та побиття, співробітники розвідки встановили його особу й втрутилися, не допустивши подальшого переходу до насильницького екстремізму. Уряд сподівається, що новий центр допоможе виявляти подібні випадки раніше — до переходу від онлайн-зацікавлення до злочинних дій.

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Зростання частки неповнолітніх

Австралійські спецслужби повідомляють про різке зростання молодіжного екстремізму: цього року діти становлять 40% усіх контртерористичних справ у країні. Напередодні Австралійська федеральна поліція заявила про висунення обвинувачень 17-річному юнакові зі штату Новий Південний Уельс у збиранні та виготовленні документів, імовірно придатних для сприяння терористичному акту, а також у володінні предметами, пов’язаними з його підготовкою.

Протягом наступних двох років центр поєднуватиме роботу слідчих із технологіями штучного інтелекту для поліпшення виявлення загроз і проведення цифрових операцій. Комісарка Австралійської федеральної поліції Кріссі Барретт зазначила, що молоді люди можуть радикалізуватися надзвичайно швидко. Директор ASIO Майк Берджесс заявив, що онлайн-операції часто є єдиним способом встановити наміри, можливості, особу та потенційні цілі таких людей.

Тоні Берк наголосив, що заборона соцмереж для осіб до 16 років і запропонований закон Digital Duty of Care самі по собі не зможуть зупинити радикалізацію. Водночас він заявив, що служби не контролюватимуть висловлення думок, а втручатимуться у випадках залучення до насильницького екстремізму.

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