В австралійському Баллараті громадянці Індії Шіпрі Саїні відмовили в іншій візі, попри її прохання надати більше часу для оформлення спадщини померлого брата. Її чинна віза з умовою 8503 спливає 30 жовтня, тому жінка планує повернутися до Індії, не завершивши справи, повідомляє ABC News Australia.

Оформлення спадщини

Саїні приїхала до Австралії 2025 року, щоб доглядати за братом, який тривалий час хворів. 1 листопада 2025 року він помер від крововиливу в мозок. Її брат був громадянином Австралії та жив у Баллараті, а Саїні доручили займатися його справами.

Для оформлення спадщини їй потрібно отримати свідоцтво про смерть і дозвіл на оформлення спадщини, продати будинок та речі брата, відправити майно до Індії, відкрити банківський рахунок спадщини, сплатити витрати й розподілити решту активів. Через обмеження на роботу за умовами візи Саїні, за її словами, була змушена жити за рахунок позики. Вона оцінила загальні витрати на оформлення справ і проживання більш ніж у 40 000 доларів.

Відмова у візі

У серпні 2026 року Саїні подала заяву на іншу візу, додавши лист від адвоката про те, що оформлення спадщини потребуватиме щонайменше ще шести місяців. Заяву відхилили, а умову 8503 у її чинній візі залишили без змін.

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За даними Міністерства внутрішніх справ Австралії, власники візи з умовою 8503 зазвичай не можуть подавати в Австралії заяви на більшість інших віз без звільнення від цієї умови. Для цього заявник має довести, що після отримання візи виникли вагомі й гуманітарні обставини, які не залежали від нього та істотно змінили його ситуацію. Саїні заявила, що її прохання про звільнення від умови з гуманітарних підстав відхилили. У відомстві повідомили, що не коментують індивідуальні справи з міркувань конфіденційності.

Через обмежений час Саїні сказала, що прийняла першу пропозицію щодо купівлі будинку брата, хоча хотіла дочекатися вигіднішої. Вона також не зможе бути присутньою на меморіальній службі в листопаді, під час завершення продажу нерухомості та оформлення виплат, пов’язаних із працевлаштуванням брата, зокрема його пенсійних накопичень.

Позиція юриста

Акредитований фахівець із міграційного права Джордан Тью заявив, що в ситуаціях із оформленням спадщини потрібна більша гнучкість. За його словами, продаж нерухомості та управління спадщиною часто займають значно більше часу, ніж очікують родичі. Якщо звільнення від умови 8503 недоступне, людині зазвичай доводиться виїхати з Австралії та подаватися на нову візу з-за кордону, що може бути дорогим і тривалим процесом.

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