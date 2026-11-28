Австралія та Китай запровадили двосторонню угоду про логістичну співпрацю в Антарктиці на літній сезон 2026–2027 років. За даними South China Morning Post, домовленість передбачає взаємну підтримку операцій, зокрема в авіації, наземному транспорті та наданні екстреної допомоги.

Про угоду стало відомо з довідки для бюджетних слухань у Сенаті Австралії, підготовленої для відомства з питань довкілля. Документ Австралійська телерадіомовна корпорація отримала за законом про доступ до інформації. Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії підтвердило, що угоду вже ввели в дію.

Взаємна підтримка експедицій

Нова домовленість має формат взаємного обміну допомогою та відповідає попереднім логістичним угодам між Канберрою і Пекіном, укладеним на сезони 2019–2020, 2023–2024 та 2024–2025 років. Австралійське зовнішньополітичне відомство заявило, що країни мають давню історію співпраці в антарктичних питаннях, а характер логістичної взаємодії змінюється залежно від сезону.

Китайський криголам Xuelong нещодавно зайшов до Гобарта для дозаправлення та завантаження запасів перед відправленням до Антарктики. Китайський інститут полярних досліджень також повідомляв про обговорення з делегацією на чолі з прем’єром Тасманії Джеремі Рокліффом питань авіатранспорту, розміщення персоналу, постачання, портових послуг і забезпечення полярним обладнанням.

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Китайські плани в Антарктиці

У довідці для австралійського Сенату також згадували розширення присутності Китаю в Антарктиці, включно з намірами створити шосту дослідницьку станцію в Землі Мері Берд. Китайська агенція Xinhua повідомляла, що завдання 43-ї антарктичної експедиції КНР охоплюють попередні дослідження майданчика та картографування для допоміжних об’єктів майбутньої станції.

Китай також планує спорудити в Землі Принцеси Єлизавети злітно-посадкову смугу на блакитному льоду завдовжки 4 тисячі метрів і завширшки 60 метрів поблизу піку Мейсон. Початок будівництва запланований на сезон 2026–2027 років, а відкриття — на антарктичне літо 2029–2030 років. Смуга має приймати великі міжконтинентальні літаки, зокрема Airbus A330-200, з можливістю перевозити до 30 пасажирів і 15 тонн вантажу за рейс.

Австралія заявила, що очікує від усіх сторін дотримання Договору про Антарктику та його Екологічного протоколу, зокрема вимог щодо немілітаризації, свободи наукових досліджень, міжнародної співпраці, захисту довкілля та заборони видобутку корисних копалин.

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