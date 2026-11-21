В Австралії збірна Австралії виграла жеребкування перед першим міжнародним матчем формату T20 проти Англії та обрала гру в полі. Поєдинок запланований на «Мельбурн Крикет Граунд» у Мельбурні, повідомляє Sky Sports.

Перший матч формату T20

У картці гру зазначено як перший міжнародний матч T20 у межах туру Англії в Австралії. Початок зустрічі заплановано на 8:15, однак часовий пояс у джерелі не уточнюється. Місцем проведення вказано Melbourne Cricket Ground у Мельбурні.

На час публікації скоркарда загальний рахунок не був зазначений. Дані про виступи відбивальників і боулерів, зокрема кількість ранів, м’ячів, віктів та оверів, також не були заповнені.

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Суддівська бригада

Польовими арбітрами матчу призначені Сем Ногайскі та Донован Кох. Телевізійним арбітром буде Шон Гейг, а резервним арбітром — Філліп Гіллеспі.

Матчевим рефері призначений Джавагал Шрінат. Ці дані наведені в картці поєдинку Австралії та Англії на Sky Sports News.

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