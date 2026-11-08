Австралія вийшла до фіналу ЧС з регбіліг після перемоги над Фіджі — BBC Sport

Збірна Австралії в Сіднеї перемогла Фіджі з рахунком 30:14 та вийшла до п’ятого поспіль фіналу жіночого Кубка світу з регбіліг. У вирішальному матчі австралійки зіграють із Новою Зеландією наступної неділі в Брісбені. Початок зустрічі запланований на 05:10 за Гринвічем.

Фіджі повели 8:0

Дебютантки Кубка світу з Фіджі відкрили рахунок на Sydney Football Stadium. На 12-й хвилині Сімаіма Тауфа порушила правила під стійками, після чого фіджійки реалізували штрафний удар і здобули два очки.

За чотири хвилини капітанка Серена Наїтокатока відібрала м’яч у Джеймі Чепмен за 10 метрів від лінії заліку Австралії. Після атаки Луїса Яранамауа занесла спробу та реалізувала її, довівши перевагу Фіджі до 8:0. Це був перший випадок від фіналу Кубка світу 2013 року, коли суперниці Австралії першими набрали очки в матчі проти цієї команди.

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Чотири спроби Черч

Австралія зрівняла рахунок до перерви завдяки спробам Аббі Черч і Таміки Аптон. Джоселін Келлегер двічі не влучила з реалізацій, тож перший тайм завершився за рахунку 8:8. Аптон також відвела удар Фіджі низом за межі залікової зони, який міг вивести суперниць уперед.

Після перерви австралійки перебрали контроль над грою. Черч оформила ще дві спроби, а Чепмен також занесла м’яч у залікову зону. Згодом Марія Пасека принесла Фіджі ще чотири очки, однак останнє слово залишилося за Черч: вона підхопила м’яч після удару Лосани Луту приблизно за 30 метрів від власної лінії та втекла у відрив.

Черч завершила матч із чотирма спробами та довела свій доробок на турнірі до семи спроб у чотирьох матчах, повідомляє BBC Sport. Австралія прагнутиме здобути четвертий поспіль титул чемпіонок світу.

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