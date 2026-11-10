Австралія встановила імена 11 солдатів, загиблих у Першій світовій — ABC News Australia

В Австралії офіційно встановили імена 11 військовослужбовців, загиблих у Першій світовій війні, яких раніше вшановували як невідомих солдатів. Ідентифікацію провели за допомогою історичних досліджень, археологічних робіт та аналізу ДНК, повідомляє ABC News.

Імена загиблих військових

Серед ідентифікованих — рядовий Рой Гокінс, сержант Чарльз Генрі Ніколлс, лейтенант Говард Віктор Морі, лейтенант Джон Махер Лайонс, лейтенант Ендрю Андерсон, молодший лейтенант Джеймс Альберт Макмайкл і рядовий Томас Істон.

Також встановлено особи капрала Гаррі Мейтленда Вайтоука, рядового Джорджа Лабана Лапсона, рядового Джеймса Кемпбелла та молодшого капрала Александера Джозефа Джека. У пошуку брали участь родичі військових, французька влада, незалежні дослідники, команда армії Австралії з пошуку неповернених жертв війни, Управління австралійських військових поховань і Комісія військових поховань Співдружності.

Поховання лейтенанта Андерсона

Одним із 11 військових став лейтенант Ендрю Андерсон із Бандаберга в Квінсленді. Він загинув 20 вересня 1917 року у віці 23 років під час битви на Мененській дорозі поблизу Іпра в Бельгії.

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За даними дослідників, товариші поховали Андерсона на полі бою біля Вестхука, а могилу позначили дерев'яним хрестом. У березні 1919 року останки невідомого солдата знайшли майже в тому самому місці та перепоховали на кладовищі Хоге-Кратер.

У реєстраційному записі про поховання була позначка «Anderson on shirt», яка свідчила, що на одязі солдата було ім'я Андерсон. Однак на той час особу загиблого не встановили. У 2020 році незалежна дослідниця передала свої висновки Комісії військових поховань Співдружності та австралійській пошуковій групі, які встановили доказовий зв'язок між Андерсоном і похованим невідомим солдатом.

Через 109 років після загибелі надгробок Андерсона на кладовищі Хоге-Кратер можуть замінити на такий, що вшановуватиме його ім'я. Міністр оборони Річард Марлз повідомив, що ця ідентифікація має особисте значення для його родини, адже Андерсон був його двоюрідним дідом. Міністр у справах ветеранів Метт Кіо зазначив, що встановлення імен військових, загиблих у Франції та Бельгії, дасть відповіді родинам, які поколіннями не знали долі своїх близьких.

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