Австралія оголосила про новий пакет санкцій проти трьох осіб і чотирьох організацій, яких уряд пов’язує з розширенням поселень та порушеннями прав палестинців на окупованому Західному березі. Санкції забороняють громадянам і компаніям Австралії торгувати з підсанкційними особами й структурами або надавати їм фінансову чи іншу підтримку, повідомляє The Guardian.

Санкції проти будівельної компанії

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що вперше австралійські санкції спрямували проти будівельної компанії, залученої до спорудження поселень. Її назву в урядовій заяві не вказали.

За словами Вонг, підсанкційні особи й організації брали активну участь у плануванні, координації та створенні нових поселень, зокрема збирали кошти, залучали волонтерів і підтримували поселенців, причетних до насильства.

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Координація з Британією

Вонг сказала, що Австралія координувала санкції зі Сполученим Королівством. Вона також повідомила, що обговорила позицію Канберри з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром.

Очільниця австралійського МЗС заявила, що швидке розширення поселень і насильство з боку поселенців, на думку уряду, унеможливлюють перспективу створення двох держав. Вона згадала район E1, де протягом останніх тижнів відбувалися знесення та переміщення палестинців, і наголосила, що ізраїльські поселення на Західному березі є незаконними за міжнародним правом.

Австралійський уряд також застеріг місцевий бізнес від участі в тендерах на будівництво незаконних поселень. Порушення санкцій може тягнути для фізичних осіб до 10 років ув’язнення та штраф до 910 тисяч австралійських доларів або потрійної вартості операції. Для компаній максимальний штраф становить 3,64 млн австралійських доларів або потрійну вартість операції.

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