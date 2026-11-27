Австралія запровадила санкції щодо фінансування тероризму проти Зогайра Хассіба та Казема Хамада. Австралійська влада заявила, що вони організували антисемітські підпали кошерного ресторану в Сіднеї та синагоги «Адасс Ізраель» у Мельбурні у 2024 році від імені Ірану, повідомляє Jerusalem Post.

Заява глави МЗС

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що Хассіб і Хамад використали складний ланцюг посередників для цих атак.

За її словами, нові обмеження мають обмежити доступ цих двох осіб до коштів і перешкодити їм вербувати людей, планувати та здійснювати напади.

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Заходи проти мережі КВІР

Вонг назвала санкції важливим кроком для обмеження здатності Корпусу вартових ісламської революції здійснювати атаки проти австралійців та австралійських інтересів.

У серпні 2025 року Австралія наказала послу Ірану залишити країну — це було перше таке видворення з часів Другої світової війни. Тоді ж країна призупинила роботу свого посольства в Тегерані та внесла Корпус вартових ісламської революції до переліку терористичних організацій.

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