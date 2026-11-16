Австралія заявила про ризики маніпуляцій у торгівлі рудою з Китаєм — Channel NewsAsia

Австралія висловила занепокоєння можливими економічними наслідками дій Китаю на ринку залізної руди. Міністерка ресурсів Австралії Мадлен Кінг заявила, що діяльність китайської China Minerals Resources Group, яка централізує закупівлі залізної руди, може впливати на ціни на користь китайських сталеварів, повідомляє Channel NewsAsia.

Занепокоєння уряду Австралії

За словами Кінг, Китай є найбільшим споживачем австралійської залізної руди, тому дії найбільшого покупця, спрямовані на зниження цін на свою користь, викликають занепокоєння уряду. Вона пояснила, що це може позначитися на бюджетних доходах Австралії, та назвала маніпулювання торгівлею шкідливим для країни.

Міністерка повідомила, що обговорює ситуацію з австралійськими виробниками залізної руди. Вона також заявила, що China Minerals Resources Group, за повідомленнями, намагалася блокувати продажі австралійських виробників під час переговорів про контракти. На думку Кінг, така діяльність суперечить міжнародним правилам торгівлі. Посольство Китаю не відповіло на запит про коментар.

Роль руди в австралійському експорті

Австралія є найбільшим у світі виробником залізної руди. Торік країна експортувала 944 млн тонн цієї сировини, а три чверті поставок було спрямовано до Китаю для виробництва сталі.

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China Minerals Resources Group створили у 2022 році для централізації закупівель. У прогнозі австралійського міністерства промисловості, оприлюдненому минулого місяця, зазначалося, що посилення впливу цієї структури може означати зміну ринкової структури та вплинути на переговори щодо цін на руду.

Гірничі компанії BHP і Rio Tinto нещодавно уклали угоди з China Minerals Resources Group. Водночас Fortescue повідомила інвесторам, що її продажі були на 3,9 млн тонн нижчими через незавершені переговори з китайською структурою. Компанія попередила, що її операції можуть постраждати, якщо переговори не завершаться до грудня.

Австралійський уряд прогнозує, що вартість експорту залізної руди наступного року становитиме 107 млрд австралійських доларів, що на 10% менше, ніж раніше.

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