Австралія не включила 39-річного спінера Нейтана Лайона до складу на чотириматчеву тестову серію з Новою Зеландією. Натомість селекціонери викликали до команди спінера із Західної Австралії Корі Рочиккіолі, який ще не дебютував у тестовому крикеті, повідомляє Channel NewsAsia.

Пояснення селекціонерів

Голова відбіркового комітету Джордж Бейлі заявив, що в останніх матчах Лайон не мав такого впливу на гру м’ячем, якого очікувала команда. Водночас він наголосив на винятковому послужному списку крикетиста та зазначив, що його досвід, знання й майстерність можуть бути корисними для збірної надалі.

Лайон є другим за кількістю взятих вікетів у тестових матчах серед австралійців. Більше за нього має лише Шейн Ворн. Його невключення до команди ставить під сумнів подальші перспективи офспінера на міжнародному рівні.

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Склад на серію

До заявки з 13 гравців також увійшов дебютант-батер Джек Клейтон. Селекціонери повідомили, що додадуть ще одного крикетиста після шостого туру турніру Sheffield Shield.

До складу Австралії увійшли Пат Каммінс, Скотт Боланд, Алекс Кері, Джек Клейтон, Кемерон Грін, Джош Гезлвуд, Тревіс Гед, Джош Інгліс, Майкл Несер, Метт Реншоу, Корі Рочиккіолі, Стів Сміт і Мітчелл Старк. Перший тест серії відбудеться 9 грудня в Перті.

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