В Австралії бекпекерам, які хочуть залишитися в країні понад рік за програмою робочих відпускних віз, доведеться брати участь у жеребкуванні. Раніше після 88 днів роботи в регіональних або сільських районах упродовж першого року вони гарантовано отримували візу на другий рік. Кількість віз другого року скоротять із 57 тис. до 45 тис., а третього — з 31 тис. до 5 тис.

Менше стимулів для роботи в регіонах

Ірландська мандрівниця Меган Морріс, яка проводить в Австралії третій рік, розповіла ABC News Australia, що система жеребкування зменшить мотивацію іноземців братися за важку регіональну роботу. За її словами, умови на деяких попередніх місцях праці були поганими: працівники могли не мати доступу до проточної води в санвузлі, кімнати для обіду чи тіні під час перерви.

Бекпекерка з Чилі Каталіна Кірога сказала, що за відсутності гарантованої можливості залишитися в країні регіональна робота втрачає сенс. Аргентинець Хав'єр Родрігес, який збирав цибулю, пакував продукцію та займався садівництвом, також назвав продовження візи головним стимулом працювати у спекотних невеликих містах, а не проводити час у Сіднеї, Мельбурні чи на Голд-Кості.

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Залежність аграріїв від сезонних працівників

Виробник черешні Том Істлейк із Янга в Новому Південному Уельсі заявив, що бекпекери є необхідними для шеститижневого весняного збору врожаю перед Різдвом. За його словами, якщо працівників не вистачить у визначений для збору термін, урожай не вдасться зібрати. Він назвав можливу втрату такої робочої сили катастрофічною для садівничої галузі, яка вже зазнає тиску через вартість пального та добрив.

Винороб Даррен Де Бортолі із Гріффіта повідомив, що під час тримісячного сезону, який починається в січні, бекпекери становлять 85% його персоналу. У Міністерстві внутрішніх справ Австралії заявили, що співпрацюватимуть з аграрним, туристичним і готельним секторами над упровадженням змін. Відомство зазначило, що кількість учасників програми перебуває на історично високому рівні, а реформи мають регулювати попит, забезпечити справедливіший розподіл віз і підтримати довгострокову сталість програми.

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