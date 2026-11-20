Збірна Австралії перемогла Аргентину з рахунком 2:0 у стартовому матчі групового етапу чемпіонату світу з футболу серед гравців до 17 років у Катарі. Австралійці повернулися на цей турнір уперше за сім років.

Як повідомляє The Guardian, ключову роль у перемозі відіграв вінгер «Сідней» Акол Акон. На 60-й хвилині після його проходу правим флангом і удару м’яч рикошетом від Альваро Гуіча влетів у ворота — було зафіксовано автогол. Через 11 хвилин Акон забив другий м’яч, обігравши голкіпера після передачі Емметта Шоу.

Перевага Аргентини не принесла голів

Аргентинська команда володіла м’ячем приблизно дві третини часу та завдала 22 удари по воротах, тоді як австралійці здійснили 31 винос м’яча. Воротар Австралії Чарлі Вілсон-Паппс, який перебуває в системі «Брайтон енд Гоув Альбіон», виконав близько шести сейвів і зберіг ворота сухими.

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У компенсований час Аргентина залишилася в меншості: запасного Бенхаміна Вальєхоса вилучили за грубе порушення. Акон після гри заявив, що команда впевнена у своїх силах. Найближчим суперником Австралії в групі C стане Данія, яка в стартовому матчі поступилася Мозамбіку з рахунком 0:4.

Акон уже грав за збірну U23

17-річний Акон раніше дебютував за збірну Австралії U23. Перед турніром «Сідней» спочатку не хотів відпускати футболіста на чемпіонат світу через кампанію в чоловічій А-Лізі, однак згодом змінив рішення.

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