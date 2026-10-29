Австралієць відбуде 5 місяців за наїзд на партнерку — ABC News Australia

В Австралії 63-річний Крістофер Морлі проведе ще п’ять місяців у в’язниці після того, як автомобілем наїхав на свою тодішню партнерку під час сварки в кемпінгу Oasis Caravan Park у Вірджинії поблизу Дарвіна. Жінка зазнала множинних переломів черепа й обличчя, крововиливів у мозок та кілька місяців провела в лікарні.

Як повідомляє ABC News Australia, Верховний суд Північної Території засудив Морлі до двох років і трьох місяців ув’язнення. Виконання вироку призупинили після дев’яти місяців, а строк зарахували з часу його перебування під вартою. З урахуванням понад чотирьох місяців, проведених під вартою, чоловікові залишилося відбути п’ять місяців.

Обставини наїзду

Суд почув, що Морлі та його партнерка вживали алкоголь у кемпінгу, після чого між ними виникла словесна суперечка. Коли чоловік намагався поїхати на своєму Range Rover Discovery, жінка стала перед автомобілем і поклала руки на його передню частину.

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За словами судді Стівена Саутвуда, Морлі почав рух, штовхнув жінку автомобілем, через що вона втратила рівновагу та впала під передню пасажирську сторону машини. Після цього він проїхав приблизно 10 метрів, перш ніж зупинитися.

Вирок і попередні порушення

Морлі одразу зателефонував за номером екстреної допомоги, однак, як зазначив суддя, згодом надав поліції неправдиві відомості. Він заявляв, що жінка сама кинулася під автомобіль, а також стверджував, що рухався зі швидкістю 5 км/год, хоча фактична швидкість була ближчою до 10 км/год. Суд також почув, що відеореєстратор автомобіля працював, попри твердження Морлі про протилежне.

Чоловік визнав провину в небезпечному керуванні автомобілем, порушенні судового припису щодо домашнього насильства та керуванні транспортом під дією наркотиків. У його крові зафіксували рівень алкоголю понад допустиму норму 0,45, а тест також показав наявність бензодіазепінів, амфетамінів та ще однієї речовини. Суд оштрафував Морлі на 194 долари та позбавив права керування автомобілем на шість місяців.

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