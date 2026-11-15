Австралійки здобули четвертий поспіль Кубок світу з регбіліг — The Guardian

Жіноча збірна Австралії з регбіліг перемогла Нову Зеландію з рахунком 34:10 у фіналі Кубка світу в Брісбені, Австралія, та вчетверте поспіль завоювала трофей. Вирішальною стала перша половина матчу на стадіоні «Санкорп», у якій австралійки занесли шість спроб і пішли на перерву за переваги 34:6.

Як повідомляє The Guardian, вінгерка Хайме Чепмен оформила хет-трик ще до перерви. Вона довела свій доробок на турнірі до 13 спроб, установивши рекорд Кубка світу за кількістю спроб, занесених однією гравчинею.

Швидкий старт Австралії

Австралійська команда повела 12:0 вже на сьомій хвилині, а на 20-й хвилині її перевага сягнула 24:0. Першу спробу Чепмен занесла на другій хвилині після втрати м’яча новозеландкою Алексіс Тауанеа. Також до перерви спроби занесли Шейлі Бент, Джессіка Серджис і Таміка Аптон.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перевага до перерви

Збірна Нової Зеландії відповіла спробою Шеннон Мато після передачі Ешлі Квінлан. Згодом Чепмен підхопила вільний м’яч, прорвалася приблизно на 70 метрів і оформила третю спробу. Перед перервою Аптон занесла ще одну спробу, встановивши рахунок 34:6.

Перед фіналом Нова Зеландія не перемагала Австралію протягом трьох років, а австралійки виграли 13 із попередніх 14 матчів проти новозеландської збірної. У другому таймі команди припускалися багатьох помилок, а підсумковий рахунок залишився 34:10.

Читай нас у