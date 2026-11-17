Австралійська мережа універмагів David Jones, яка на початку листопада перейшла під добровільне зовнішнє управління, заборгувала кредиторам понад $400 млн. На першій зустрічі кредиторів адміністратори McGrathNicol повідомили, що компанія винна постачальникам орієнтовно $180 млн, а працівникам — $11 млн, пише The Guardian.

Борги перед постачальниками і працівниками

У зустрічі взяли участь близько 500 кредиторів 188-річної торговельної мережі. Ще приблизно $33 млн становить сума невикористаних подарункових карток, які є у покупців. Ритейлер продовжує приймати ці картки до оплати.

Компанія також має значні зобов’язання перед забезпеченими кредиторами, зокрема перед своїм головним фінансистом Hilco. За оновленими даними, розкритими кредиторам, торік David Jones зафіксувала чистий збиток у $228 млн, а за перші чотири місяці нового фінансового року до переходу під зовнішнє управління втратила ще $69 млн.

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Закриття магазинів

David Jones перейшла під добровільне зовнішнє управління на початку листопада після кількох років великих збитків, через які компанія почала відставати з оплатою оренди та розрахунками з постачальниками. Фінансові труднощі та репутаційні втрати також вплинули на здатність мережі забезпечувати магазини товарами перед різдвяним торговельним періодом.

До кінця року компанія планує закрити половину з 38 універмагів, що призведе до масових скорочень. FTI Consulting здійснює оперативне управління бізнесом, тоді як McGrathNicol шукає покупця або нове фінансування для мережі.

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