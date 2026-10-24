В Австралії благодійна організація Who Gives a Cluck цього року планує врятувати близько 1700 курей-несучок із промислової ферми кліткового утримання. Засновниця організації Джулі О'Ші повідомила ABC News, що від 2017 року її команда врятувала від вибракування майже 13 тисяч птахів.

Забір курей із ферми

Під час одного з вікендів із прилаштування курей волонтери забрали 247 птахів із ферми кліткового утримання, назву якої не розголошують. Вона розташована на території штату Квінсленд, поблизу кордону з Новим Південним Уельсом. О'Ші розповіла, що має домовленість із фермером близько семи років і платить по 2 австралійські долари за кожну курку.

Спеціально обладнаний причіп доставив птахів до сараю в Малламбімбі, де їх оглянули перед переданням новим господарям. Волонтери перевіряють крила, лапи, очі та горло, а також ознаки поширених захворювань. Одинадцять курей із цієї партії не пройшли огляд: їх доправлять до лікарні для курей у Брісбені або залишать у місцевому притулку під опікою волонтерів.

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Притулок і прилаштування

У «курячому селищі» організації в Малламбімбі живуть приблизно 100 курей. Там є окремі приміщення для хворих птахів і секція для курей віком понад чотири з половиною роки. Частину мешканців притулку не віддають новим господарям, оскільки вони вже потоваришували між собою.

Організація працює завдяки волонтерам, пожертвам і внескам за прилаштування птахів. Вона проводить вісім субот із прилаштування на рік — від Саншайн-Кост до Графтона. За словами О'Ші, промислових курей зазвичай вибраковують приблизно у 18-місячному віці, коли їхня несучість знижується.

За оцінкою засновниці Who Gives a Cluck, яйця від курей кліткового утримання становлять близько 40% усіх яєць, які щороку споживають австралійці. За даними ABC News Australia, кліткове виробництво яєць планували заборонити в країні до 2036 року, однак влада штату Вікторія оголосила про однорічне відтермінування — до 2037-го — через спалах пташиного грипу H5N1.

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