Дослідники Університету Нового Південного Уельсу в Сіднеї, Австралія, проаналізували 149 досліджень за участю понад 71 тисячі людей і виявили зв’язок між уживанням канабісу та ранішим першим епізодом психозу. У середньому в людей, які вживали канабіс, психоз виникав приблизно на 2,5 року раніше, ніж у тих, хто його не вживав, повідомляє ScienceDaily.

Результати опублікували в журналі Biological Psychiatry. Психозом називають стан із порушенням сприйняття реальності; його проявами можуть бути галюцинації, марення та порушення мислення або поведінки. Такий стан може виникати за шизофренії та інших психічних розладів.

Різниця зростала з віком

Автори метааналізу порівняли вік появи першого епізоду психозу в різних дослідженнях. У роботах, де середній вік початку психозу становив від 20 до 24 років, люди, які вживали канабіс, переживали перший епізод приблизно на 1,6 року раніше за тих, хто його не вживав.

У дослідженнях із середнім віком початку психозу від 25 до 29 років різниця сягала 4,43 року. Найбільший розрив зафіксували в роботах, де психоз у середньому починався у віці 30 років або пізніше: серед людей, які вживали канабіс, він виникав у середньому на 6,3 року раніше.

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Головний дослідник, психіатр і професор Школи клінічної медицини UNSW Метью Лардж припустив, що така закономірність може свідчити про накопичувальний вплив тривалого вживання канабісу. Водночас у підліткових групах автори не виявили статистично значущої різниці у віці першого психозу між людьми, які вживали канабіс, і тими, хто його не вживав. Це, за їхніми словами, не означає відсутності ризику для підлітків, оскільки психоз рідко виникає до середини підліткового віку.

Дослідження не доводить причинності

Науковці наголосили, що їхній аналіз базувався на спостережних дослідженнях, тому не може встановити, що саме канабіс безпосередньо спричиняє психоз або прискорює його початок. Більшість включених робіт провели після 2011 року в Європі, Північній Америці та Австралії; значна частина з них стосувалася людей із діагнозом шизофренії.

Дослідники закликали до подальшого вивчення тривалого впливу канабісу, зокрема серед старших людей, а також до уніфікації способів оцінювання його вживання. Вони також звернули увагу на продукти з високою концентрацією тетрагідроканабінолу, зокрема їстівні вироби з канабісом, і наголосили на потребі додатково дослідити пов’язані з ними психіатричні ризики.

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