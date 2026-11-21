Австралійські неонацисти та інші ультраправі групи зібрали сотні тисяч доларів через глобальну краудфандингову платформу GiveSendGo. Як повідомляє The Guardian, платформу критикували через імовірне сприяння фінансуванню ненависті та екстремізму.

Кошти для ультраправих

Серед 68 австралійських зборів на сайті партія White Australia посідає четверте місце за сумою пожертв. Вона зібрала близько 200 тисяч доларів на судову боротьбу у Високому суді за скасування заборони, запровадженої після визнання партії групою ненависті.

На шостому місці перебуває фонд юридичного захисту неонациста Томаса Сьюелла, який зібрав майже 110 тисяч доларів. У жовтні Сьюелл визнав провину в насильницьких заворушеннях. За даними видання, у 2025 році він та інші особи нібито увірвалися до табору Camp Sovereignty після маршу проти імміграції; постраждали п’ятеро людей.

Політика платформи та критика

GiveSendGo створили після того, як GoFundMe почала обмежувати діяльність груп ненависті. Платформа заявляє, що прагне поширювати «надію Ісуса» через краудфандинг і «відстоювати свободу». Водночас більшість зборів на сервісі стосуються звичайних потреб, зокрема медичних процедур, поховань, захисту зникаючих видів або творчих проєктів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У 2022 році Центр з питань екстремізму Антидифамаційної ліги США виявив на GiveSendGo 230 кампаній, які проводили екстремісти або які збирали кошти для них і їхніх справ. За оцінкою центру, у 2016–2022 роках краудфандингові платформи залучили понад 6 млн доларів США для екстремістських кампаній, причому на GiveSendGo припало більш як 86,5% цієї суми.

Представник GiveSendGo заявив, що сервіс не схвалює расизм, дискримінацію, мову ненависті чи насильство. За його словами, платформа забороняє збори, які пропагують або прославляють насильство, спрямовані на незаконну діяльність чи вводять донорів в оману, а кампанії-порушники можуть модеруватися або видалятися.

Старший викладач Університету Ла Троб Метт Вейд, який досліджує взаємодію краудфандингових платформ та екстремістських рухів, вважає, що політика GiveSendGo й спосіб її застосування мають серйозні наслідки. На його думку, позиціонування сервісу як захисника свободи слова зробило його безпечним майданчиком для ініціатив прихильників переваги білої раси та неонацистів.

Читай нас у