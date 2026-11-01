Австралійські оператори атракціонів ввели знижки за готівку — ABC News Australia

Оператори ярмаркових атракціонів у Південній Австралії та штаті Вікторія почали пропонувати відвідувачам знижки за оплату готівкою. Так вони намагаються зберегти доступність розваг для сімей у весняний сезон регіональних ярмарків, повідомляє ABC News Australia.

Президент Гільдії шоуменів Південної Австралії Деріл Гірдлер заявив, що після пандемії COVID-19 витрати галузі на пальне, страхування та оплату праці зросли на 30–50%. За його словами, сім’ї також стикаються зі зростанням відсоткових ставок, цін на пальне й продукти, тому витрати на розваги часто відкладають насамкінець.

Ціни на атракціони

Вартість квитків на атракціони на регіональних ярмарках становить приблизно від 10 до 30 австралійських доларів. Такі ціни вже викликали критику в місцевих онлайн-спільнотах. Гірдлер наголосив, що оператори мають пропонувати відвідувачам належне співвідношення ціни та якості, інакше люди або не прийдуть, або швидко витратять увесь бюджет.

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Новий атракціон The Joker, який у джерелі названо найстрашнішим ярмарковим атракціоном Австралії, був інвестицією на 3 млн австралійських доларів. Для його перевезення потрібні три тягачі, а для роботи — кілька генераторів.

Регіональні ярмарки

Віцепрезидентка Mount Gambier A&H Society Оллі Ебблітт зазначила, що організатори протягом року готують програму та намагаються знайти баланс між розвагами й виставковими заходами, не надто навантажуючи бюджет. Вона висловила сподівання, що відвідувачі підтримають сільські ярмарки та людей, які заробляють на проведенні таких розваг.

Родина Гірдлерів працює на виїзних ярмарках майже століття. Сам Деріл Гірдлер проводить у дорозі разом із членами сім’ї 10 місяців на рік, продовжуючи багатопоколінний родинний бізнес.

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