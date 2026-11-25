У Токіо, Японія, валютні ринки в середу очікували на нові дані зі США про інфляцію та економічне зростання, тоді як австралійський долар зміцнився після публікації жовтневих показників інфляції, вищих за прогнози. Австралійська валюта зросла на 0,29% щодо долара США — до 0,6657 долара США, повідомляє Channel NewsAsia.

Долар США призупинив зростання

Індекс долара, який відстежує американську валюту щодо шести інших валют, залишався майже незмінним на рівні 103,85 після падіння на 0,44% попередньої сесії. Євро подешевшав на 0,03% — до 1,0961 долара.

Японська єна втратила 0,03% і торгувалася на рівні 159,28 за долар, а фунт стерлінгів ослаб на 0,05% — до 1,3106 долара. Старший валютний стратег National Australia Bank Родріго Катріл зазначив, що листопад був дуже сильним місяцем для долара США, а нинішня динаміка радше є консолідацією на валютному ринку.

Очікування даних зі США

Увага інвесторів була прикута до другої оцінки ВВП США за третій квартал та індексу витрат на особисте споживання — показника інфляції, якому Федеральна резервна система приділяє особливу увагу. Ринок очікував, що цей індекс у жовтні зріс на 0,3% після підвищення на 0,5% місяцем раніше, а економіка США у третьому кварталі зросла на 3,5% у перерахунку на річні темпи.

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Ф'ючерси на ставку ФРС, за даними інструменту CME Group FedWatch, оцінювали ймовірність підвищення ставки у грудні в 97%, а ймовірність ще одного підвищення у січні — у 66%.

Інфляційний тиск у Японії та Австралії

У Японії ключовий індикатор інфляції у сфері послуг у жовтні зріс на 4,2% у річному вимірі — до найвищого рівня за 36 років. Дані свідчать про ширший ціновий тиск і посилюють аргументи на користь можливого найближчого підвищення ставки Банком Японії.

В Австралії споживчі ціни у жовтні зросли сильніше, ніж очікували ринки. Високий рівень базової інфляції вказував на те, чому ключову ставку цього року підвищували п'ять разів. Новозеландський долар тим часом знизився на 0,09% — до 0,5477 долара США. Біткоїн подешевшав на 0,52%, до 59 507,77 долара, а ефір — на 0,54%, до 1 669,73 долара.

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