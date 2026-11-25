Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) розглядає можливі правозастосовні та регуляторні заходи після перевірки скарг на чотири найбільші аудиторські компанії — KPMG, PwC, Deloitte та EY. Як повідомляє Cyprus Mail, 35 із 558 розглянутих скарг стосувалися проведення обов’язкового аудиту або можливого неправомірного використання конфіденційної інформації клієнтів.

Найпоширенішими були скарги щодо аудиторської роботи, яку могли сфальсифікувати, неточно задокументувати або оформити без достатніх доказів. У деяких зверненнях ішлося про те, що працівникам нібито наказували ігнорувати, приховувати або не передавати на розгляд проблеми, виявлені під час аудиту. Також надходили скарги про неналежне розслідування таких питань після їх ескалації.

Перевірка скарг у Big Four

ASIC повідомила, що серед заяв були твердження про використання та поширення конфіденційних даних клієнтів обов’язкового аудиту, зокрема під час тендерних процедур. Частина скарг містила серйозні підозри щодо неправомірних дій, які нині розглядають для можливого правозастосування, зазначив регулятор.

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Перевірку оголосили в липні. Вона передбачала передачу компаніями внутрішніх документів, датованих від липня 2023 року. За трирічний період чотири фірми зареєстрували 3215 внутрішніх скарг.

Критика внутрішніх розслідувань

Регулятор також розкритикував підхід компаній до внутрішнього розгляду звернень. За висновком ASIC, частину питань оцінювали як трудові конфлікти, а не як проблеми якості аудиту. Більшість фірм на початку перевірки, за даними комісії, діяли затягнуто та формалізовано: не надавали або редагували документи, посилалися на їхній юридичний захист і пропускали встановлені строки.

У PwC заявили, що вивчають звіт ASIC і вважають якість аудиту найвищим пріоритетом. KPMG, Deloitte та EY не надали негайних коментарів на запит. Комісарка ASIC Кейт О’Рурк заявила, що виявлені проблеми посилюють аргументи на користь ліцензування аудиторських фірм, а також посилення правозастосовних і дисциплінарних повноважень.

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