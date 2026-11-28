Австралійський професійний реслер Бронсон Рід, справжнє ім’я якого Джермейн Гейлі, помер у віці 38 років. Компанія World Wrestling Entertainment (WWE) повідомила, що він помер у п’ятницю через медичні ускладнення. Про це пише BBC News.

У WWE назвали Гейлі яскравою постаттю компанії, чудовою людиною, відданим сім’янином і колегою. Компанія висловила співчуття його родині — вагітній дружині Пейдж та їхній доньці.

Вшанування на шоу WWE

Пам’ять реслера вшанували на шоу WWE в Akins Ford Arena в Афінах, штат Джорджія, США. Захід розпочався десятьма ударами гонга на честь Гейлі. Канадський реслер Кевін Овенс вийшов на свій матч із пов’язкою на руці з написом Bronson та звернувся до глядачів.

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Овенс сказав, що Гейлі любив виступати, а понад усе — свою сім’ю. Він закликав людей берегти, любити та пробачати одне одного. Співчуття також висловили Рік Флер і член Зали слави WWE Даймонд Даллас Пейдж. Австралійський реслер Брендан Вінк, відомий як Дюк Генсон, написав у соцмережі X, що любить Джермейна.

Кар’єра Бронсона Ріда

До підписання контракту з WWE у 2019 році Гейлі виступав на незалежній сцені під псевдонімами Jonah Rock і J-Rock. У 2021 році його звільнили з компанії, однак через рік він повернувся та продовжив виступати у WWE. У 2024 році Бронсон Рід виграв André the Giant Memorial Battle Royal.

За даними профільних медіа про реслінг, останнім часом Гейлі відновлювався після травм, яких зазнав під час WWE Crown Jewel в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, у листопаді. Він не мав офіційного поєдинку на цьому шоу, але під час бійки його скинули зі сцени крізь столи.

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