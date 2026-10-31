Десятирічний учень Ріс зі школи Koonibba Aboriginal School знайшов на узбережжі біля Фоулерс-Бей у Південній Австралії раніше не задокументований викопний слід мегафауни. Як повідомляє ABC News Australia, відбиток найімовірніше належав Procoptodon — вимерлому короткомордому кенгуру.

Найбільші представники Procoptodon сягали 2,7 метра заввишки та важили близько 240 кілограмів. Ці тварини вимерли щонайменше 15 тисяч років тому.

Сліди на узбережжі

У навчальних виїздах, присвячених мегафауні, взяв участь 21 учень школи. Біля Фоулерс-Бей школярі фіксували та наносили на схеми відбитки, що збереглися в затверділих шарах піску.

Палеонтолог Аарон Каменс пояснив, що в цій місцевості можна побачити сліди стрибків великих кенгуру, округлі відбитки, які могли залишити дипротодони, а також трипалі сліди великих птахів. За його словами, погодні умови та ерозія можуть як руйнувати такі знахідки, так і відкривати нові: в окремі роки сліди засипає пісок, а шторми можуть оголювати їх знову.

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Каменс вважає, що відбитки, ймовірно, утворилися в останній міжльодовиковий період — приблизно 120–130 тисяч років тому.

Наука і культурні знання

Навчальна програма також включала поїздку до хребта Фліндерс, де учні побачили петрогліфи Юра-Мулка. Представник народу адняматанга Крістіан Коултгард розповів школярам про зображення мегафауни та взаємодію його предків із цими тваринами.

За словами директора школи Марка Принса, учні поєднали роботу з книжками й відеоматеріалами, польові дослідження та математичні вправи. Вони використовували квадранти для картування відбитків, а аналіз доріжок слідів може надалі допомогти оцінювати швидкість пересування тварин. Двох учнів також відібрали для презентації проєкту на Aboriginal STEM Congress в Аделаїді у серпні 2026 року.

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