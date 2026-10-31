В Австралії Адміністративний трибунал перегляду постановив провести публічно некласифіковану частину слухань щодо документів, які можуть бути пов’язані з імовірним прослуховуванням посадовців Тимору-Лешті під час переговорів про нафтогазові родовища Тиморського моря у 2004 році. Повний розгляд справи, запланований на кінець листопада, триватиме три дні.

Рішення ухвалили за позовом колишнього сенатора Рекса Патріка, який прагне отримати доступ до урядових документів 2004 року, що зберігаються в Національному архіві Австралії. Як повідомляє The Guardian, уряд Австралії та Австралійська служба зовнішньої розвідки ASIS і далі не підтверджують і не заперечують ані факт проведення операції, ані існування відповідних документів.

Відкриті та закриті частини слухань

Представники влади просили усунути медіа й громадськість навіть від формально відкритої частини слухань, а стенограму надати лише після перевірки розвідкою. Вони пояснювали це ризиком ненавмисного розголошення секретних відомостей. Водночас частину засідань, на яких обговорюватимуть засекречені матеріали, все одно проведуть закрито.

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Заступник голови трибуналу Пітер Бріттен-Джонс відхилив аргументи уряду. У рішенні він зазначив, що посадовці, які даватимуть свідчення, мають достатню кваліфікацію і досвід, аби не допустити витоку захищеної інформації. За його оцінкою, ризик випадкового розкриття таких матеріалів є незначним.

Переговори щодо Greater Sunrise

За описом справи, запитувані документи могли стосуватися стратегії Австралії на переговорах із Тимором-Лешті щодо контролю над ресурсами Тиморського моря після здобуття країною незалежності від Індонезії у 2002 році. Переговори визначали порядок спільного контролю над газовими родовищами Greater Sunrise, ресурси яких оцінюють більш ніж у 50 млрд доларів.

За даними видання, у 2004 році оперативники ASIS встановили пристрої для прослуховування в ключових урядових офісах Тимору-Лешті, щоб з’ясувати переговорну позицію іншої сторони. У 2006 році Австралія та Тимор-Лешті погодили розподіл Greater Sunrise у пропорції 50 на 50. У 2017 році Тимор-Лешті відкликала свої претензії щодо австралійського шпигунства в Гаазі, а наступного року сторони підписали нову угоду про морський кордон.

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