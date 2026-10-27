Австралійцю висунули обвинувачення у злочинах проти дитини — ABC News Australia

В Австралії 52-річному Діону Ешлі Полсену, який раніше працював у системі освіти штату Квінсленд, висунули обвинувачення у низці давніх сексуальних злочинів проти дитини. За даними ABC News, обвинувачення стосуються ймовірних дій щодо хлопця-підлітка у період між 2007 і 2010 роками.

Перелік обвинувачень

Полсену інкримінують два епізоди непристойного поводження з дитиною, а також по одному епізоду незаконної содомії та взяття дитини з аморальною метою. Окремо йому висунули обвинувачення у порушенні постанови щодо надання інформації, необхідної для доступу до даних, що зберігаються в електронному вигляді.

Чоловік раніше цього місяця постав перед магістратським судом Тувумби та залишається під вартою. Наступне слухання у справі має відбутися в окружному суді Тувумби у грудні.

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Заклик поліції

Поліція повідомила, що у 2007–2010 роках Полсен працював в освітніх закладах Тувумби, долини Лок'єр і Таунсвілла. Детективи закликали людей, які можуть мати інформацію про його ймовірну поведінку, звернутися до правоохоронців.

У Департаменті освіти Квінсленду заявили, що колишній працівник більше не працює у відомстві. Там також повідомили про доступну підтримку для учнів і працівників, які її потребують, та порадили батькам і опікунам обговорювати свої занепокоєння з директором школи.

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