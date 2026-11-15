Австрія перемогла Ірландію та вийшла до Ліги А — Sky Sports News

Збірна Австрії перемогла Ірландію з рахунком 1:0 у матчі групи B3 Ліги націй на «Райффайзен Арені» в Лінці. Єдиний гол наприкінці зустрічі забив Саша Калайджич, повідомляє Sky Sports. Цей результат гарантував австрійській команді підвищення до Ліги А незалежно від результатів заключних матчів групи.

Вирішальний гол Калайджича

Ірландська збірна мала нагоди в матчі, однак не змогла їх реалізувати. Калайджич став єдиним футболістом, який скористався своїм моментом, відкривши рахунок наприкінці другого тайму. Його гол приніс Австрії перемогу з мінімальним рахунком.

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Позиція Ірландії в групі

Перед заключним домашнім матчем проти Косова ірландська команда посідає третє місце в групі. Вона має на один бал менше, ніж Косово, яке стане її суперником у наступній грі. Матч відбудеться у вівторок на стадіоні «Авіва».

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