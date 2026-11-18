У Відні перевіряють можливість позбавлення колишньої міністерки закордонних справ Австрії Карін Кнайсль австрійського громадянства. Про це повідомляє Der Spiegel.

Заява Кнайсль і перевірка у Відні

Кнайсль, яка нині живе в Росії, заявила на конференції в Москві, що австрійська влада розпочала юридичну процедуру для позбавлення її громадянства. За даними російського державного інформагентства ТАСС держави-агресора Росії, вона сказала, що в такому разі могла б стати особою без громадянства. Якщо громадянство остаточно припинять, Кнайсль планує звернутися по проїзний документ ООН.

Навесні ліберальна партія NEOS подала заяву щодо позбавлення Кнайсль австрійського громадянства. Уповноважений підрозділ міської адміністрації Відня розглядає цю справу, повідомив представник установи австрійському агентству APA.

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Можливі правові підстави

За даними видання, Кнайсль може втратити громадянство, якщо до неї застосують параграф 33, частину 1 Закону Австрії про громадянство. Норма передбачає таку можливість, якщо людина перебуває на службі іноземної держави та своєю поведінкою істотно шкодить інтересам або репутації республіки.

Кнайсль очолювала австрійське МЗС у 2017–2019 роках і виступала за тісніші зв’язки з Росією. У 2018 році вона запросила російського президента Владіміра Путіна на своє весілля, де вони танцювали разом. Пізніше Кнайсль працювала на російському державному пропагандистському телеканалі RT та в державній нафтовій компанії «Роснефть». У 2023 році вона переїхала до Росії, щоб очолити прокремлівський аналітичний центр «Горкі» у Санкт-Петербурзі.

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