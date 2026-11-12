Австрія пропонує покарання за шпигунство проти ЄС — The Independent

Уряд Австрії представив законопроєкт про посилення законів щодо шпигунства. Ініціатива передбачає кримінальну відповідальність за розвідувальну діяльність проти Європейського Союзу та міжнародних організацій. Про це повідомляє The Independent.

Нові склади злочинів

Чинне австрійське законодавство прямо забороняє шпигунство на шкоду самій Австрії, однак не охоплює випадки, коли розвідувальна діяльність спрямована проти інших держав або міжнародних структур. Новий законопроєкт має виправити цю норму.

За словами міністерки закордонних справ Беате Майнль-Райзінгер, максимальне покарання за шпигунство проти Австрії планують збільшити з п’яти до десяти років ув’язнення. За шпигунство проти ЄС або міжнародних організацій пропонують запровадити максимальне покарання до п’яти років позбавлення волі.

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Захист міжнародних установ у Відні

Документ також має прямо заборонити вербування агентів і згоду бути завербованим агентом. За даними посадовців, цей захід насамперед спрямований проти залучення так званих одноразових агентів — людей, яких вербують для виконання низового шпигунського завдання, не обов’язково пояснюючи їм його справжню мету.

Відень приймає кілька установ ООН, зокрема Міжнародне агентство з атомної енергії, а також Організацію з безпеки і співробітництва в Європі та Організацію країн-експортерів нафти. Майнль-Райзінгер заявила, що шпигунство становить загрозу безпеці країни та її репутації як місця розташування понад 40 міжнародних організацій.

Для набуття чинності законопроєкт має схвалити парламент. Подібну ініціативу оголошували ще 2024 року, однак попередній уряд не погодив законодавство до виборів. Від березня 2025 року Австрія у 63 випадках відмовила дипломатам у в’їзних візах і вислала вісьмох російських дипломатів, зазначила очільниця МЗС.

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